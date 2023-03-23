Деньги 23 марта 2023, 20:20 Центробанк продлил ограничения на вывод средств из России ЦБ продлил на 6 месяцев ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов РИА «Новости»

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Центральный Банк России еще на шесть месяцев продлил ограничения на вывод из страны средств нерезидентов из недружественных стран. Мера касается счетов брокеров и доверительных управляющих, сообщение об этом разместили на официальном портале банка.

«Ограничение касается переводов с открытых у российских брокеров и доверительных управляющих счетов физических и юридических лиц. <…> Решение принято для поддержания финансовой стабильности», — говорится в сообщении.

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Ограничение на переводы было введено 1 апреля 2022 года. Работающие в России нерезиденты могут переводить средства в размере одной заработной платы. Для неработающих нерезидентов из недружественных стран сохраняется запрет на переводы за рубеж.

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Центробанк поддержал идею об ограничении торговли в России бумагами компаний оборонной промышленности из недружественных государств. Регулятор направил предложения «компетентным государственным органам» для разработки документа, который бы регламентировал такие отношения.