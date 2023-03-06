Деньги 06 марта 2023, 19:15 Центробанк продлил ограничения на снятие иностранной валюты до 9 сентября 2023 года ЦБ: действующие лимиты на выдачу иностранной наличной валюты сохраняются до 9 сентября

Читать 360tv в

Банк России еще на полгода продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Об этом говорится на сайте регулятора.

«Если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, человек, который пока не воспользовался такой возможностью, может снять с него сумму остатка денежных средств на 00 часов указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентную сумму в евро», — говорится в сообщении.

Реклама

При этом в Центробанке уточнили, что остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. Также на полгода для банков продлили запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Реклама

Банки могут продавать гражданам американские доллары и евро, поступившие в их кассы с 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты ограничений нет, добавили в регуляторе.

В Центробанке объяснили данное решение мерами, принятыми в рамках антироссийских санкций, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому проведение сделок с купленными у представителей недружественных стран после 1 марта 2022 года ценными бумагами станут проходить после одобрения Центробанка или правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.