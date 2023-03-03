Деньги 03 марта 2023, 18:35 Ценные бумаги лиц из недружественных стран ограничили по сделкам Путин подписал указ об ограничении сделок с ценными бумагами лиц недружественных стран РИА «Новости»

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Проведение сделок с купленными у представителей недружественных стран после 1 марта 2022 года ценными бумагами станут проходить после одобрения Центробанка или правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина. Документ опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.

Новые правила предусматривают получение владельцами ценных бумаг, ранее принадлежавших лицам из недружественных стран, специального разрешения на проведение сделок от Центробанка или профильной комиссии правительства.

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Новому владельцу бумаг совет директоров ЦБ может ограничить максимальное количество сделок по акциям, а также их объем.

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Все последующее обращения с российскими ценными бумагами, за исключением облигаций федерального займа, станут проходить без ограничений.

Указ не распространяется на случаи, когда выпустивший ценные бумаги эмитент выкупает их обратно, при выкупе акций публичных организаций, а также инвестиционных паев по решению управляющей компании или в связи с ликвидацией фонда.

Ограничения на операции владельцев ценных бумаг, купленных с 1 марта 2022 года и размещенных в российском депозитарии, начали действовать с августа. Тогда Центробанк запретил все сделки для лиц из дружественных стран, если они купили бумаги у других иностранцев и перевели из иностранного хранилища в Россию после 1 марта. Этот указ продолжает действовать.

В минувший четверг, 2 марта, глава Центробанка Эльвира Набиуллина объявила, что введенные ограничения на обращение с валютой снова продлят. Речь идет о лимитах на снятие с банковских счетов, переводах за границу и вывоз средств из страны.