Центробанк приостановил переводы иностранных клиентов на счета за рубеж

Банк России на неопределенное время остановил переводы со счетов нерезидентов физических и юридических лиц из некоторых стран на счета за рубежом. Такая мера принята, чтобы остановить вывод денег с российского финансового рынка. Об сообщили в пресс-службе ЦБ.

«Для предотвращения вывода средств с российского финансового рынка и для поддержания финансовой стабильности Банк России временно приостановил переводы со счетов нерезидентов юридических и физических лиц из ряда стран на счета за рубежом», — сказано в сообщении регулятора, которое процитировал ТАСС.

Также ограничены переводы для нерезидентов без открытия счета суммой пять тысяч долларов или в таком эквиваленте в месяц. В Центробанке уточнил, что данное ограничение не коснется россиян и большинства граждан стран СНГ.

Днем 2 марта стало известно и о том, что Банк России повысил курс доллара на 3 марта до 103,25 рубля, евро будет стоить 114,55 рубля. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».