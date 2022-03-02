ЦБ объявил о приостановке выплаты дивидендов иностранцам

Выплата дивидендов иностранным владельцам ценных бумаг российских компаний прекратилась. Ограничение остановит массовую продажу акций и вывод средств с фондового рынка. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на Банк России.

Российские компании, чьи акции представлены на бирже, в праве самостоятельно принимать решение о выплате дивидендов по акциям. В адрес иностранных владельцев ценных бумаг выплат не будет.

Также регулятор запретил проводить операции по списанию акций со счетов иностранных инвесторов.

На этой неделе президент России Владимир Путин подписал указы о введении специальных экономических мер для поддержки финансовой стабильности. Первый документ обязал российских экспортеров продавать 80% суммы в валюте, полученной по международным контрактам. Кроме того, российским кредитным организациям запретили выдавать займы в валюте иностранным фирмам и физическим лицам.

Второй документ предусматривает новый порядок сделок между российскими структурами и представителями враждебных государств. Речь идет о выдаче кредитов, покупке недвижимости и ценных бумаг. Россиянам и компаниям запретили вывозить из страны наличную валюту суммой более 10 тысяч долларов. Под эти ограничения не попали Центральный банк России и государственные структуры.

На этой неделе Минфин США ввел санкции в отношении Центрального банка России, Министерства финансов и Фонда национального благосостояния. Речь идет о моратории на сделки с государственными ценными бумагами российских структур, которые хранятся в США или принадлежат американцам.

Великобритания и Евросоюз объявили о заморозке активов и резервов Центрального банка России в местных организациях. После ограничений Центробанк поднял ключевую ставку до 20% годовых.