Центробанк предложил смягчить правила валютного контроля

Банк России предложил смягчить правила валютного контроля за операциями с наличными. Но упрощенное регулирование будет действовать не для всех юридических лиц, а только для бизнеса, который принимает участие в международных выставках и торгующего ювелирными изделиями.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на проект указания регулятора.

В проекте, в частности, идет речь о том, чтобы поднять пороги сумм, по которым необходимо отчитываться перед финансовыми организациями.

В банках пояснили, что новшества снизят нагрузку на банки и бизнес, но усложнят контроль за нарушением валютного законодательства. Эксперты полагают, что мера вписывается в тенденцию либерализации этой сферы правоотношений.

На этой неделе Центробанк призвал финансовые организации ограничить переводы платежей в пользу криптобирж. Это связано с высокими рисками в развитии рынка виртуальных денег. Сейчас регулятор готовит изменения в соответствующие законы.