ЦБ попросил банки замедлить платежи в адрес криптобирж

Центральный банк России призвал финансовые организации ограничить переводы платежей в пользу криптобирж. Это связано с высокими рисками в развитии рынка виртуальных денег. Сейчас регулятор готовит изменения в соответствующие законы. Об этом рассказал «Интерфаксу» первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов.

Он пояснил, что сейчас вокруг рынка криптовалют идет большая дискуссия о рисках, которые несут виртуальные деньги. Их курс ничем не защищен, кроме того, доступ к ним легко могут получить злоумышленники.

«Мы проводим работу с банковской системой, чтобы она тормозила платежи в пользу обменных пунктов и криптобирж, огораживая возможности для эмоциональных покупок такого рода продуктов», — пояснил Швецов.

Представитель Центробанка пояснил, что сейчас идет обсуждение законов, которые полностью запретят использование криптовалюты, а также введение ответственности, в том числе уголовной.

Сейчас российское законодательство не запрещает покупку криптовалют на зарубежных биржах и рынках. Но виртуальные деньги нельзя использовать на отечественных площадках и расплачиваться ими внутри России.

На рассмотрении Госдумы находится законопроект правительства, по которому владельцы криптовалюты оборотом более 600 тысяч рублей в год должны декларировать свои виртуальные монеты. Также есть штрафы для компаний, которые не включают в налоговую базу прибыль или доходы от операций с криптовалютами.