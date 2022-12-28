Деньги 28 декабря 2022, 01:17 Центробанк предложил изменить условия льготной ипотеки ЦБ предложил запретить заемщикам брать льготную ипотеку дважды РИА «Новости»

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Банк России предлагает пересмотреть условия предоставления льготной ипотеки для заемщиков. В регуляторе полагают, что оформление такой ипотеки следует сделать единоразовым, рассказала «Известиям» директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

«Это позволило бы избежать дополнительного инвестиционного спроса, когда люди берут несколько кредитов и вкладываются в недвижимость. В результате усиливается рост цен, а доступность жилья для граждан снижается», — пояснила представитель ЦБ.

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В декабре в регуляторе сообщили, что необходимо постепенно сворачивать льготную программу ипотечного кредитования. Российский рынок недвижимости стал зависим от такой меры поддержки.

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Президент России Владимир Путин 15 декабря распорядился продлить программу льготной ипотеки до июля 2024 года. Ставка составит 8%. В общей сложности по этой программе в России выдали уже 3,1 триллиона рублей кредитов.

Ранее стало известно о внесении Минфином России проекта постановления о продлении программы льготного кредитования, а также о льготах при покупке жилья в новых регионах.