Общество 20 декабря 2022, 11:08 Проект о продлении льготной ипотеки внесли в правительство России Минфин внес в правительство проект о продлении льготной ипотеки до 1 июля 2024 года РИА «Новости»

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Проекты постановлений о продлении программы льготной ипотеки и об ипотеке в первичном жилье в новых регионах под 2% внесли на рассмотрение правительства России. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

В ведомстве отметили, что разработанные проекты предусматривают изменение условий льготных ипотечных программ, начиная с 1 января 2023 года.

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Согласно первому проекту, программа льготной ипотеки будет продлена до 1 июля 2024 года. Ставка по ней составит 8%. Еще одно изменение касается семейной ипотеки — ей смогут воспользоваться россияне с двумя и более детьми, независимо от даты их рождения. Главное, чтобы они не достигли 18 лет на дату заключения договора.

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Второй проект касается оформления ипотеки в новостройках в новых субъектах РФ по ставке 2%.

В министерстве обратили внимание, что по данным на 15 декабря в рамках льготной ипотеки выдали уже 3,1 триллиона рублей кредитов, по программе семейной ипотеке — 1,6 триллиона рублей.