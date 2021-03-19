ЦБ отозвал лицензию у ЮМК банка из-за некачественных долгов

ООО «ЮМК банк» лишился лицензии. Такое решение принял Центробанк из-за многократных нарушений российского законодательства. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте Банка России.

«Банк России принял такое решение в соответствии с пунктом 6.1 части первой статьи 20 Федерального закона „О банках и банковской деятельности“», — сказано в сообщении регулятора.

ЮМК банк не раз нарушал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, которые получены преступным путем, и финансированию терроризма.

Центробанк отметил, что деятельность организации была ориентирована на обслуживание интересов людей и компаний, на которые пришлась большая часть кредитного портфеля.

«При этом более 70% учтенной на балансе кредитной организации ссудной задолженности являлась низкокачественной», — добавили в ЦБ.

Кроме того, ООО «ЮМК банк» уличили в проведении непрозрачных операций, целью которых было вывести деньги за рубеж и скрыть реальные финансовые потоки.

В ЮМК банк назначили временную администрацию. Она будет там работать до того времени, пока не появится конкурсный управляющий или ликвидатор.

«Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены», — подчеркнули в Центробанке.

В середине марта ЦБ отозвал лицензии у Форбанка и банка «Современные стандарты бизнеса».