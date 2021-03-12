ЦБ отозвал лицензии у Форбанка и банка «Современные стандарты бизнеса»

Банк России прекратил действие лицензий двух банков — Форбанка и банка «Современные стандарты бизнеса». Решение начало действовать с 12 марта.

«Банк России приказом от 12.03.2021 № ОД-359 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО КБ „Форбанк“», — сказано в сообщении на сайте регулятора.

Такое решение принято из-за нарушения финансовой организацией федеральные законов и нормативных актов Центробанка. ЦБ в течение последних 12 месяцев неоднократно применял меры к нарушителю. В частности, вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

Что касается банка «Современные стандарты бизнеса», то он также не раз нарушал федеральные законы. Кроме того, организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Деятельность банка „ССтБ“ была ориентирована на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами», — говорится в сообщении ЦБ.

Каждому из вышеназванных банков назначена временная администрация Банка России. Она будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.