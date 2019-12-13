Центробанк одобрил отмену «банковского роуминга»

В Банке России поддержали закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка, принятый Госдумой 10 декабря. С поправками к закону «О банках и банковской деятельности» можно ознакомиться на портале Системы обеспечения законодательной деятельности.

Закон об отмене банковского роуминга одобрили сенаторы Подробнее

Как сообщили газете «Известия» в пресс-службе регулятора, отныне не будет взиматься комиссия при переводе между счетами физических лиц из региона в регион в пределах одного банка.

«Законопроект выравнивает в правах граждан страны вне зависимости от места их проживания. Сокращение издержек потребителей на осуществление переводов — важный вектор развития финансового рынка», — рассказали» в пресс-службе Центробанка.

Поскольку переводы внутри банка физических лиц осуществляются без участия третьих лиц, платежной системы Банка России, карточных платежных систем, систем денежных переводов, они не приводят к дополнительным издержкам для кредитной организации.

То есть, подобная услуга не создает для потребителя добавленной стоимости в сравнении с переводом внутри одной территориальной зоны. Но нарушение прав потребителей, производящих денежные операции в разных частях страны можно рассматривать как ценовую дискриминацию по географическому признаку.

Ранее принятие поправок, запрещающих «банковский роуминг», одобрили в Совфеде России.