Центробанк одобрил отмену «банковского роуминга»
Закон об отмене банковского роуминга одобрили сенаторыПодробнее
Как сообщили газете «Известия» в пресс-службе регулятора, отныне не будет взиматься комиссия при переводе между счетами физических лиц из региона в регион в пределах одного банка.
«Законопроект выравнивает в правах граждан страны вне зависимости от места их проживания. Сокращение издержек потребителей на осуществление переводов — важный вектор развития финансового рынка», — рассказали» в пресс-службе Центробанка.
Поскольку переводы внутри банка физических лиц осуществляются без участия третьих лиц, платежной системы Банка России, карточных платежных систем, систем денежных переводов, они не приводят к дополнительным издержкам для кредитной организации.
То есть, подобная услуга не создает для потребителя добавленной стоимости в сравнении с переводом внутри одной территориальной зоны. Но нарушение прав потребителей, производящих денежные операции в разных частях страны можно рассматривать как ценовую дискриминацию по географическому признаку.
Ранее принятие поправок, запрещающих «банковский роуминг», одобрили в Совфеде России.