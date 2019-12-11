Закон об отмене банковского роуминга одобрили сенаторы

Теперь законопроект направят на подпись президенту России. Документ вступит в силу через 180 дней после его опубликования.

Комиссию за переводы внутри одного банка предложили отменить Подробнее

Отменить комиссию за денежные переводы между региональными отделениями одного банка Федеральная антимонопольная служба, Центробанк и Минфин предложили еще в январе.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев согласился с этой позицией. Он назвал комиссию за перевод между регионами в рамках одного кредитного учреждения банковским роумингом и потребовал устранить эту практику.

В частности, он подчеркнул, что банки пытаются получить повышенное вознаграждение за операции, которые не требуют никакой нагрузки. Таким образом, в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» внесут дополнение, что размер комиссии при переводах между счетами в различных территориальных отделениях одного банка не будет зависеть от того, в каком подразделении открыт банковский счет.