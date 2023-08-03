Важное 03 августа 2023, 15:20 Центробанк одобрил логотип цифрового рубля Центральный банк одобрил логотип цифрового рубля в виде символа в окружности в двух цветах ЦБ РФ

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Банк России одобрил логотип цифрового рубля. Видео его презентации показала пресс-служба регулятора.

Символом цифровой валюты станет привычный знак рубля в белом и кораллово-алом цветах.

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Логотип состоит из двух элементов, которые связаны между собой. Это знак рубля и обрамляющая окружность, которая, с одной стороны, перекликается с логотипом Банка России, а с другой — повторяет форму традиционной монеты.

Логотип в будущем интегрируют во все банковские приложения для смартфонов, в которых пользователи откроют личные цифровые кошельки.

Цифровой рубль станет третьей формой валюты в России, которую выпустят в дополнение к уже имеющимся наличным и безналичным средствам оплаты. Также он станет еще одним способом переводов и платежей.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что массовое внедрение цифрового рубля начнется не ранее 2025 года.