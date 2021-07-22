Центробанк назвал актуальный курс валют

Назван курс валют. Доллар и евро снизились. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня» со ссылкой на Центробанк.

Доллар подешевел на 80,02 копейки и составил 73,69 рубля. Курс евро опустился на 67,56 копейки — до 86,92 рубля. Ранее согласно «индексу бигмака», рубль занял предпоследнюю строчку в рейтинге. Российская национальная валюта недооценена на 59,9%. По данным издания, в США бигмак стоит 5,65 доллара (около 420 рублей), а в России — 169 рублей (2,27 доллара). Согласно расчетам, американская валюта должна стоить около 30 рублей.