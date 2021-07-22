Рубль признали одной из самых недооцененных валют по «индексу бигмака»

Согласно «индексу бигмака», рубль занял предпоследнюю строчку в рейтинге. Российская национальная валюта недооценена на 59,9%. Об этом написал The Economist.

По данным издания, в США бигмак стоит 5,65 доллара (около 420 рублей), а в России — 169 рублей (2,27 доллара). Согласно расчетам, американская валюта должна стоить около 30 рублей.

Рубль уже бывал на предпоследнем месте этого списка в январе 2021 года, а также в январе и июле 2020 года. Ниже российской валюты оказался только ливанский фунт, который недооценен на 70,2%. Также в список вошли евро (недооценен на 11,1%) и фунт стерлингов (на 15,9%). Переоцененными валютами стали венесуэльский боливар, швейцарский франк, норвежская и шведская кроны.

«Индекс бигмака» рассчитывают уже 35 лет. В основе метода — теория паритета покупательной способности валюты, согласно которой курс должен уравнивать стоимость товаров и услуг в разных странах. В качестве показателя авторы индекса решили взять стоимость бигмака в США, так как этот бургер продается во всем мире.