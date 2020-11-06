Центробанк изменил прогноз по ВВП на 2021 год в рисковом сценарии

Банк России скорректировал прогноз ВВП на 2021 год в рисковом сценарии, установив диапазон от снижения на -0,5% до роста на 0,5%. Ранее предполагалось, что в 2021 году ВВП РФ будет расти в диапазоне от 0% до 1%.

Об этом сообщается в «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов», опубликованных на сайте регулятора.

Центробанк не стал менять прогноз на последующие два года, и все еще ожидает в рисковом сценарии рост ВВП 1-2% в 2022 и 1,5-2,5% в 2023 году.

Рисковый сценарий предполагает появление других шоков для мировой экономики помимо заболеваемости коронавирусом нового типа. Например, это могут быть долговые проблемы отдельных стран и отраслей, а также геополитическая напряженность и усиление торговых противоречий.

Глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик предположил, что ВВП России к концу текущего года в результате последствий распространения COVID-19 может сократиться на 5%.