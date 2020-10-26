Экономист Saxo Bank сделал прогноз по ВВП России к концу этого года

«В период пандемии Россия в экономическом плане оказалась довольно устойчивой по сравнению с другими развивающимися рынками. Тем не менее мы полагаем, что ВВП России в 2020 году сократится примерно на 5%. Думаю, пока следует осторожно относиться к прогнозам о снижении на 4%», — поделился мнением специалист.

По его словам, в настоящий момент никто не имеет четкого представления о том, как будет развиваться ситуация с пандемией. По этой причине неизвестно, как развернется картина экономической активности к концу года.

Дембик подчеркнул, что произошедшее за последние месяцы ослабление рубля не привело к скачку инфляции, как было в прошлые годы. Вместе с тем цены на нефть продолжат оставаться под давлением. Как считает эксперт, в дальнейшем будущем они смогут вернуться к отметке $50 за баррель.