Деньги 02 марта 2023, 14:33 ЦБ сохранит ограничения на обращения с валютой Глава Центробанка Набиуллина заявила о продлении валютных ограничений РИА «Новости»

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Истекающие в марте ограничения по обращению с валютой и движением капитала в России продлят. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

Она напомнила, что меры регулятор ввел в прошлом году для стабилизации экономической ситуации. Ряд ограничений смягчили, но о полной отмене пока говорить рано, так как сильных изменений сложных условий не произошло.

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«Подходят сроки, до которых действовали такие ограничения, как лимиты на снятие наличной валюты с банковских счетов и переводы средств за границу, ограничения на вывод средств нерезидентами из недружественных стран. Все они будут продлены», — заявила Набиуллина.

Центральный банк России в марте 2022 года ограничил для налоговых резидентов и граждан «дружественных стран» объем перевода валюты за границу в пять тысяч долларов в месяц. Летом регулятор поднял лимит до миллиона долларов.

В конце августа 2022 года Центробанк вернул банкам возможность продавать наличные доллары и евро россиянам. Но только из тех средств, которые финансовые учреждения получили после 9 апреля.