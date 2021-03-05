Цена на нефть поднялась до рекордной планки 2020 года

Цены на нефть марок Brent и WTI выросли выше 68 и 65 долларов за баррель соответственно. Такой подъем произошел впервые с 8 января прошлого года, о чем свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11:00 московскому времени цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,99 процента то есть до 68,07 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,82 процента, до 64,96 доллара за баррель. За несколько минут до этого показатель поднялся до 65,03 доллара, сообщили на бирже IСЕ.

Котировки растут третью торговую сессию подряд, причем накануне нефть подорожала более чем на четыре процента из-за новостей о сделке ОПЕК+.

В четверг альянс принял решение оставить добычу на прежнем уровне. Только Россия и Казахстан повысят ее на 130 тысяч баррелей в сутки и 20 тысяч соответственно.

Кроме того, Саудовская Аравия сохранит добровольное снижение добычи на миллион баррелей в день в сравнении с январскими показателями.

Страны-члены ОПЕК+ отказались от увеличения добычи нефти в апреле, а Саудовская Аравия продлила свои добровольные ограничения еще на месяц. Таков итог заседания нефтяного картеля. Исключение сделано для России и Казахстана. Неожиданное продление заморозки уже толкает нефтяные цены вверх. Рубль также получил поддержку, отмечают эксперты, напомнил сайт «Газета.ru».