Цена нефти Brent превысила $31

По состоянию на 23:35 по московскому времени нефть марки Brent с поставкой в июле торговалась в среднем по 31,18 доллара, рост к предыдущему закрытию торгов составил почти 15%.

Сорт WTI с поставкой в июне торговался по 24,64 доллара за баррель, цена выросла более чем на 20%.

1 мая вступило в силу соглашение стран ОПЕК+ о снижении добычи нефти после обвала цен в марте–апреле. Из-за заметного превышения предложения над спросом 20 апреля цена майских фьючерсов WTI впервые в истории достигла отрицательной отметки, завершив торги на товарной бирже в Нью-Йорке на отметке минус 37,63 доллара. Brent и российский сорт Urals в апреле дешевели до уровня конца 1990-х годов.