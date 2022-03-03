Цена нефти Brent превысила 116 долларов за баррель

Цена нефти Brent достигла рекордных значений почти за девять лет: баррель стоит более 116 долларов впервые с августа 2013 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

По состоянию на 05:48 по московскому времени, майские фьючерсы на нефть марки Brent увеличились на 1,81%, достигнув 116,63 доллара за баррель.

При этом стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в апреле выросла на 2,80% — до 113,70 доллара.

Нефтяные котировки с февраля продолжают рост к многолетним максимумам. Это происходит на фоне увеличения геополитических рисков, так как одним из самых крупных поставщиков энергоресурсов является Россия.

Экономический аналитик Александр Разуваев считает, что резкое подорожание энергоносителей будет сейчас плюсом для российской казны. По его словам, за счет этого бюджет будет в профиците, то есть отечественные нефтегазовые компании смогут порадовать своих акционеров.