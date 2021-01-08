Цена на нефть Brent перевалила за $55 за баррель

Мировая стоимость нефти продолжает увеличиваться. Цена барреля марки Brent поднялась выше отметки в 55 долларов. Это произошло впервые с 26 февраля 2020 года.

Согласно данным торгов на бирже ICE в Лондоне, стоимость мартовских фьючерсов на Brent выросла на 1,18%. Теперь речь идет о цене 55,02 доллара за баррель. При этом февральские фьючерсы нефти марки WTI выросли в цене на 0,92%, достигнув 51,3 доллара за баррель.

Накануне участники ОПЕК+ определили параметры сделки по добыче нефти в феврале и марте. России и Казахстану разрешили нарастить добычу в эти два месяца. При этом Саудовская Аравия и некоторые другие участники решили дополнительно ее сократить.

Ранее директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко отметил, что решение ОПЕК+ является позитивным для рынка нефти. Он пояснил, что соглашение снижает вероятность того, что рынок перейдет в состояние профицита. Кроме того, определение параметров должно поддержать стоимость нефти.