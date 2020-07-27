Цена на золото обновила исторический максимум

Цена золота в ночь на понедельник, 27 июля, обновила исторический максимум. Предыдущий рекорд был установлен в сентябре 2011 года.

Тогда цена составила 1911,6 доллара за унцию, напоминает агентство «Прайм». По состоянию на 2:51 по московскому времени, цена августовского фьючерса на нью-йоркской бирже увеличилась до 1911,7 доллара, следует из данных торгов.

При этом рост котировок на золото спровоцировал и подорожание сентябрьских фьючерсов на серебро. Их стоимость доходила до 23,405 доллара за унцию.

Ранее стало известно, что негосударственные пенсионные фонды (НПФ) будут вкладывать триллионы рублей, имеющиеся в их распоряжении, в драгоценные металлы, среди которых золото, серебро и платина. Соответствующий законопроект предполагается скоро внести на рассмотрение в Госдуму. Такой шаг нацелен на оживление инвестиций пенсионных накоплений.