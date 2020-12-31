Цена биткоина выросла до $29 тысяч

Популярнейшая в мире криптовалюта биткоин 30 декабря обновила очередной исторический максимум стоимости, подорожав более чем на 8%. Ее стоимость впервые превысила рубеж в 29 тысяч долларов США.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 00:49 мск криптовалюта выросла на 7,75% до 28,97 тысяч долларов. Затем в 02:56 ее стоимость снизилась до 28,87 тысяч, показав подорожание на 6,86%.

Данные торгов биржи криптовалют Binance на 00:49 показывали рост цены биткиона до 29 тысяч долларов за единицу. К 02:56 ее стоимость откатилась до 28,81 тысячи, показав рост на 5,4%.

Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов ранее назвал рост стоимости биткоина «чисто спекулятивной» историей, но допустил его подорожание до 40 тысяч долларов за единицу.