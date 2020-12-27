Аналитик допустил подорожание биткоина до $40 тысяч. Но вкладываться в него надолго не стоит

Биткоин установил новый рекорд: его стоимость превысила 28 тысяч долларов. Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов в разговоре с «360» допустил, что его стоимость может дойти и до 40 тысяч, но это все равно не тот актив, в который надо инвестировать на долгий срок.

«Биткоин — интересная история, он же ценности как таковой не имеет, потому что на него мало что можно купить и он мало где признается», — отметил он.

Тем более что многие страны, в том числе Россия, задумались о создании госкрипты. По этой причине перспективы биткоина довольно туманные. Но с другой стороны, денежная ремиссия и избыточная ликвидность провоцируют покупки рисковых активов, в частности, биткоина.

«Мне кажется, история здесь чисто спекулятивная. Но при этом я не исключаю, что он может дойти и до 40 тысяч. Такое вполне возможно. Но в долгосрочном плане, я думаю, это не тот актив, который позволит сберегать средства и в который стоит инвестировать на долгий срок», — предупредил аналитик.

Это спекулятивный актив, который сейчас на коне. Это вроде акций Tesla, которые стоят запредельно дорого, но при этом только растут Дмитрий Адамидов независимый аналитик по вопросам экономики.

По его мнению, биткоин — особенность фондового рынка, где здравый смысл совсем не главное.

Биткоин растет в меру того, что идет ремиссия. В Америке растут все активы — и фондовый рынок, и золото, и, в частности, криптовалюта, уверен собеседник «360».

Биткоин, скорее, локальная валюта, поэтому нет речи о его влиянии на курсы доллара или евро. Не те масштабы, чтобы воздействовать на экономику, добавил Адамидов.

Нынешняя точная стоимость биткоина 28 тысяч долларов. Самая популярная в мире криптовалюта резко пошла в рост с середины декабря. Рост стоимости биткоина за год — 240%.