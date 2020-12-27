Аналитик допустил подорожание биткоина до $40 тысяч. Но вкладываться в него надолго не стоит
«Биткоин — интересная история, он же ценности как таковой не имеет, потому что на него мало что можно купить и он мало где признается», — отметил он.
Тем более что многие страны, в том числе Россия, задумались о создании госкрипты. По этой причине перспективы биткоина довольно туманные. Но с другой стороны, денежная ремиссия и избыточная ликвидность провоцируют покупки рисковых активов, в частности, биткоина.
«Мне кажется, история здесь чисто спекулятивная. Но при этом я не исключаю, что он может дойти и до 40 тысяч. Такое вполне возможно. Но в долгосрочном плане, я думаю, это не тот актив, который позволит сберегать средства и в который стоит инвестировать на долгий срок», — предупредил аналитик.
Это спекулятивный актив, который сейчас на коне. Это вроде акций Tesla, которые стоят запредельно дорого, но при этом только растут
По его мнению, биткоин — особенность фондового рынка, где здравый смысл совсем не главное.
Биткоин растет в меру того, что идет ремиссия. В Америке растут все активы — и фондовый рынок, и золото, и, в частности, криптовалюта, уверен собеседник «360».
Биткоин, скорее, локальная валюта, поэтому нет речи о его влиянии на курсы доллара или евро. Не те масштабы, чтобы воздействовать на экономику, добавил Адамидов.
Нынешняя точная стоимость биткоина 28 тысяч долларов. Самая популярная в мире криптовалюта резко пошла в рост с середины декабря. Рост стоимости биткоина за год — 240%.