Минсельхоз начал готовить новые ограничения цен на сахар. Максимальную стоимость этого продукта предложат установить ретейлерам, сообщили в ведомстве «Газете.ru».

«В 2022 году в целях недопущения роста его стоимости Минсельхоз совместно с ФАС проработал рекомендации к торговым политикам производителей в части установления предельных цен при продаже в розницу и предельных наценок для дистрибьюторов», — сказали в министерстве.

Так там ответили на информацию в СМИ о том, что ФАС разослала поставщикам сахара письма с рекомендациями, разработанными для остановки роста цен на сахар.

В Минсельхозе отметили, что потребности россиян в сахаре полностью обеспечены. Изготовители поставляют сахар в нужных объемах, перебоев нет. Также в 2022 году запланировали увеличить площадь посевов под сырье — сахарную свеклу.

Министры планируют разработать и новые средства ограничений цен для товаров, продающихся в рознице. Ранее эксперт по сахарному рынку объяснял «360», почему может расти цена на сахар. Он заявил, что волатильная цена на такой продукт — это нормально.