Рост цен на сахар объяснили

Цена на сахар может расти и опускаться, она демонстрирует волатильность, потому что это сырьевой товар. Этот процесс объяснил старший эксперт по сахарному рынку Евгений Иванов.

«Сахар — типичный сырьевой товар, цена на которой волатильна. Она меняется, растет и падает постоянно. Последние дни оптовые цены идут вниз, последние недели они немного росли. Они вообще стоять не должны», — сказал он.

Эксперт посоветовал улучшать экономическую ситуацию при помощи увеличения инвестиционной привлекательности и развития производств.

В четверг стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) попросила производителей сахара не поднимать цены на свой товар. Для этого служба разослала письма 70 компаниям, при этом добавив запрет на перепродажу товара и установку максимального уровня наценки для ретейлеров.

В ФАС решили, что таким образом ценообразование станет более прозрачным. Эта инициатива связана с желанием руководства страны регулировать цены на социально значимую продукцию. В конце прошлого года служба установила максимальную цену на сахар — 46 рублей за килограмм.