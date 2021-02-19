ЦБ защитит заемщиков от скрытых комиссий банка

Центробанк нашел способ защитить россиян от банковских ухищрений при оформлении кредита. Банки в скором времени обяжут включать все дополнительные расходы на обслуживание кредита в расчет его полной стоимости. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, некоторые финансовые организации «пытаются увеличить доходы за счет недобросовестных практик, используя разного рода хищнические схемы», написала газета «Коммерсант». При нововведении же можно будет увидеть реальную стоимость ссуд.

Нередко банки прячут реальную цену кредита в комиссии и страховые премии. Они могут достигать 50% от стоимости кредита. В ЦБ считают, что заемщики этих хитростей не видят и в итоге переплачивают.

«Кредиторы постоянно находят способы, позволяющие зашивать скрытые комиссии и стоимость дополняющих продуктов в тело кредита и начислять уже на общую сумму проценты. Формально эти способы не противоречат букве закона, но совершенно не соответствуют его духу», — прокомментировала новость руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

По ее мнению, нужно ужесточить наказание за нарушения требований закона и регулятора. Издание отметило, что банки с осторожностью говорят на эту тему. Многие не хотят делать заявления до тех пор, пока не будут приняты конкретные решения по этому вопросу.

В РНКБ заявили, что у них скрытых комиссий по потребительским кредитам нет. Наличие страхования никак не влияет на процентную ставку по кредитам. Управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков подчеркнул, что стоимость займа для людей с хорошей кредитной историей всегда прозрачна.

При этом он признал, что некоторые финансовые организации идут на ухищрения, чтобы прокредитовать низкодоходный сегмент, где есть риск. Однако, по его мнению, запрет подобных практик приведет к ограниченному доступу кредитования.

Набиуллина в своем недавнем выступлении также рассказала о том, как сделать ипотеку доступной для россиян.