Набиуллина объяснила, как сделать доступной ипотеку в России

Ипотеку можно сделать более доступной для россиян. Для этого необходимо принимать адресные меры и не продлевать действие льготной ипотеки, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Глава Банка России отметила, что в 2020 году ипотечная ставка уменьшалась благодаря антикризисной льготной ипотеке и общему снижению ставок на рынке. Сейчас же льготная ипотека провоцирует увеличение стоимости жилья.

«Для заемщиков во многих регионах низкая ставка уже перекрыта выросшей ценой квартиры. Поэтому доступность ипотеки нужно обеспечивать более адресными мерами: поддержкой заемщиков в регионах, молодых семей», — процитировало Набиуллину РИА «Новости».

Ипотечные ставки не должны идти в разрез с тенденциями на рынке, считает глава ЦБ. В противном случае есть риск появления пузырей.

Программа льготной ипотеки начала действовать в России весной 2020 года. Ажиотажный спрос и уменьшение предложений вызвали подорожание недвижимости. В цене выросли как квартиры в новостройках, так и на вторичном рынке. По словам экспертов, сейчас стоимость жилья постепенно начала стабилизироваться.