ЦБ защитит банковских клиентов от навязывания услуг специальными паспортами

Центробанк предложил на законодательном уровне ужесточить правила продажи банками дополнительных услуг и продуктов. Финансовые организации должны будут информировать клиентов о рисках и выгодах вложений письменно.

Об этом говорится в проекте закона, который разработал ЦБ. С ним ознакомился РБК. Банк России заявил, что сейчас ведется активная работа над проектом. Регулятор рассчитывает, что документ примут в ближайшее время.

Центробанк предлагает внедрить паспорта финансовых продуктов или ключевых информационных документов (КИД). В них должно быть описание услуги, условия вложения денег, гарантии и риски для клиента, информация о возможных комиссиях. Продавца обяжут давать эту памятку до заключения договора. Банк России презентовал концепцию таких паспортов летом, и с тех пор шли переговоры с рынком.

«Принятие такого закона поможет потребителям лучше понимать особенности и риски разных финансовых продуктов и инструментов, формировать правильные ожидания от тех или иных финансовых операций», — заявил представитель ЦБ.

Проект закона направлен на изменение правил продаж финансовых продуктов как в банках, так и в страховых компаниях, брокерских фирмах, микрофинансовых организациях (МФО), негосударственных пенсионных фондах (НПФ).

Наказания для банков, которые будут неправильно выстраивать отношения с клиентами, в законопроекте не ограничиваются. У ЦБ, согласно инициативе, будет право применять меры. Например, штрафовать банки и ограничивать определенные операции.

Ранее Центробанк спрогнозировал, что экономящих деньги россиян будет становиться все больше.