ЦБ спрогнозировал рост экономящих деньги россиян

Причиной экономии аналитики финансового регулятора назвали ухудшение ожидания граждан по экономической ситуации. Последний раз оптимистические настроения фиксировались в сентябре в связи с ростом реальных зарплат до 2,2%. Но в начале нового квартала позитивные тенденции закончились.

Рост зарплат и социальных выплат остановился, что тут же сказалось на финансовых ожиданиях граждан. С ними сократился и индекс потребительского доверия. Все меньше россиян верят в благоприятные условия кредитования или рост накоплений.

Все это привело к тому, что в ближайшем будущем россияне будут меньше тратить и больше экономить свои деньги. Стабилизация потребительской активности при этом сохранится. Количество покупателей, которые будут выбирать акционные товары увеличится. Дабы удовлетворить спрос покупателей торговые сети переформатируют свои сегменты и будут придумывать новые форматы.

При этом отсутствие масштабных ограничений в отношении граждан позволит ожидать, что к сильным негативным эффектам в отношении сектора торговли и услуг это не приведет, как это было весной этого года.