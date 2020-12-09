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    09 декабря 2020, 21:50

    ЦБ спрогнозировал рост экономящих деньги россиян

    Анатолий Минкин

    Число россиян, экономящих свои средства, будет только увеличиваться в ближайшие месяцы на фоне ухудшения экономической ситуации. Покупатели начнут чаще покупать товары со скидками и по акции. Об этом говорится в декабрьском бюллетене Центробанка «О чем говорят тренды».
    ЦБ спрогнозировал рост экономящих деньги россиян

    Причиной экономии аналитики финансового регулятора назвали ухудшение ожидания граждан по экономической ситуации. Последний раз оптимистические настроения фиксировались в сентябре в связи с ростом реальных зарплат до 2,2%. Но в начале нового квартала позитивные тенденции закончились.

    Рост зарплат и социальных выплат остановился, что тут же сказалось на финансовых ожиданиях граждан. С ними сократился и индекс потребительского доверия. Все меньше россиян верят в благоприятные условия кредитования или рост накоплений.

    Все это привело к тому, что в ближайшем будущем россияне будут меньше тратить и больше экономить свои деньги. Стабилизация потребительской активности при этом сохранится. Количество покупателей, которые будут выбирать акционные товары увеличится. Дабы удовлетворить спрос покупателей торговые сети переформатируют свои сегменты и будут придумывать новые форматы.

    При этом отсутствие масштабных ограничений в отношении граждан позволит ожидать, что к сильным негативным эффектам в отношении сектора торговли и услуг это не приведет, как это было весной этого года.