ЦБ задумался о запрете выпуска и обращения частной цифровой валюты в России

Центробанк подготовил проект законов о запрете выпуска и обращения частной цифровой валюты в России. С документами ознакомился ТАСС.

«Законопроект устанавливает запрет на организацию выпуска, выпуск, организацию обращения частной цифровой валюты на территории Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке.

Речь идет о запрете создания и функционирования в стране юридических лиц, которые способствуют выпуску и обращению частной цифровой валюты в России и за ее пределами. То же самое касается и физических лиц, занимающихся этим.

В случае нарушения требований штраф может доходить до одного миллиона рублей. Источник на финансовом рынке сообщил агентству, что законопроекты направлены на рассмотрение в Минфин.

Ранее российское правительство поддержало концепцию, которая предусматривает не запрет криптовалют, а идентификацию клиентов и контроль за операторами платежей.