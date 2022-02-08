Концепцию регулирования оборота цифровых валют утвердило правительство России

Правительство России поддержало концепцию, которая предусматривает не запрет криптовалют, а идентификацию клиентов и контроль за операторами платежей. Теперь два ведомства — Минфин и Центробанк — должны разработать общий законопроект, который будет представлен 18 февраля.

«Оборот таких финансовых активов будет регулироваться государством. Для всех участников профессионального рынка будут установлены жесткие обязательства с акцентом на защиту прав рядовых инвесторов», — указано в сообщении пресс-службы правительства в Telegram.

В сообщении пресс-службы отмечается, что всех инвесторов в России начнут разделять на квалифицированных и неквалифицированных. Помимо этого, те площадки, на которых проводят торги, должны будут сформировать так называемые подушки безопасности.

Ранее стала известна основная концепция документа. Среди предложений — начать проведение операций с криптовалютой в России через отечественные банки. Как отметили эксперты в беседе с РБК, на текущий момент в стране работают несколько миллионов кошельков для цифровых валют. На них содержатся средства, общая сумма которых — порядка двух триллионов рублей.

Центробанк выступал за то, чтобы полностью запретить в России оборот криптовалют. Российский президент Владимир Путин призывал правительство и Банк России прийти к общему знаменателю по этому вопросу.