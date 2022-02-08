facebook_pixel
    08 февраля 2022, 21:45

    Концепцию регулирования оборота цифровых валют утвердило правительство России

    Правительство России утвердило концепцию регулирования оборота цифровых валют

    Ирэна Вороник

    Правительство России поддержало концепцию, которая предусматривает не запрет криптовалют, а идентификацию клиентов и контроль за операторами платежей. Теперь два ведомства — Минфин и Центробанк — должны разработать общий законопроект, который будет представлен 18 февраля.

    Концепцию регулирования оборота цифровых валют утвердило правительство России

    «Оборот таких финансовых активов будет регулироваться государством. Для всех участников профессионального рынка будут установлены жесткие обязательства с акцентом на защиту прав рядовых инвесторов», — указано в сообщении пресс-службы правительства в Telegram.

    В сообщении пресс-службы отмечается, что всех инвесторов в России начнут разделять на квалифицированных и неквалифицированных. Помимо этого, те площадки, на которых проводят торги, должны будут сформировать так называемые подушки безопасности.

    Ранее стала известна основная концепция документа. Среди предложений — начать проведение операций с криптовалютой в России через отечественные банки. Как отметили эксперты в беседе с РБК, на текущий момент в стране работают несколько миллионов кошельков для цифровых валют. На них содержатся средства, общая сумма которых — порядка двух триллионов рублей.

    Центробанк выступал за то, чтобы полностью запретить в России оборот криптовалют. Российский президент Владимир Путин призывал правительство и Банк России прийти к общему знаменателю по этому вопросу.