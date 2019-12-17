ЦБ задумал ужесточить требования по выдаче ипотеки с 1 июля

Центробанк может ужесточить правила выдачи ипотеки для кредитных организаций. Уже с 1 июля 2020 года регулятор может ввести дифференцированные надбавки «к коэффициентам риска в зависимости от долговой нагрузки» и величины основного долга.

Как отмечается в релизе Центробанка, в России сохраняется существенный потенциал для роста ипотечного сегмента кредитования, причем качество этих кредитов остается на высоком уровне. В то же время в ведомстве увидели риски, связанные с долговой нагрузкой населения, а также с потенциальной волатильностью цен на жилье в условиях высокой доли кредитов с низким первоначальным взносом.

В целях поддержания сбалансированного роста ипотечного кредитования, повышения чувствительности макропруденциальных мер к кредитному риску ипотечных заемщиков и ограничения рисков, связанных с увеличением долговой нагрузки населения Банк России рассматривает возможность введения с 1 июля 2020 года дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам пресс-служба Центробанка.

Надбавки планируют делать в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика и отношения величины основного долга по ипотечному кредиту к справедливой стоимости предмета залога.

Как пишет РИА «Новости», в случае принятия этих мер нагрузка на капитал банков при сохранении структуры ипотечных портфелей может вырасти в 1,4 раза. У кредитных организаций не будет стимулов выдавать ипотеку тем, у кого уже есть кредиты или у кого небольшой первоначальный взнос.