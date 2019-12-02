Почти у половины ипотечников в России нашли другие кредиты

Больше 40% заемщиков в России имеют не одну ипотеку, а несколько кредитов. Об этом объявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Мы видим, что растет доля людей, которые берут ипотеку, но у которых уже есть задолженность по другим видам кредитов. И эта доля больше 40% уже», — сказала Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 24».

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По словам главы Банка России, нужно заранее принимать меры для предотвращения излишней закредитованности жителей. ЦБ предлагает обсудить с банками возможность введения надбавок по коэффициентам риска по ипотечным кредитам, которые будут зависеть от долговой нагрузки заемщика.

С 1 октября российские банки и МФО при выдаче кредитов должны рассчитывать предельную долговую нагрузку физлиц. Если займ превышает 10 тысяч рублей, показатель рассчитывается как отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.

Регулятор также с этой осени установил надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня показателя долговой нагрузки и полной стоимости кредита. Это означает, что для выдачи кредита банкам будет требоваться больше капитала, чем раньше. Так в ЦБ уменьшили выгоду от наращивания кредитования.