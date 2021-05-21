ЦБ забрал лицензию у «Красноярского краевого расчетного центра»

Центробанк отозвал лицензию на банковские операции у НКО «Краснодарский краевой расчетный центр». Сообщение об этом опубликовано на сайте ЦБ.

«Допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризм», — сказано в сообщении регулятора.

По данным Банка России, финансовая организация в значительных объемах проводила непрозрачные операции. Они были направлены на обеспечение расчетов между физлицами и нелегальными онлайн-казино, а также букмекерскими конторами.

В связи с этим полномочия исполнительных органов организации приостановлены. В «Краснодарский краевой расчетный центр» назначена временная администрация от Банка России. Она будет работать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Данная НКО по величине активов находилась на 367 месте в банковской системе России. Ранее ЦБ аннулировал лицензию черкесского Тексбанка. Финансовая организация сама подала прошение об этом.