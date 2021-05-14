ЦБ лишил лицензии черкесский Тексбанк

Центробанк аннулировал лицензию черкесского Тексбанка на осуществление банковских операций. Финансовая организация сама подала прошение о ликвидации.

«Основанием для аннулирования лицензии у АО „Тексбанк“ послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации», — сообщили в пресс-службе регулятора.

В банковской системе по величине активов кредитное учреждение из Черкесска находилось на 320-м месте по состоянию на 1 апреля. По сообщению ЦБ, у Тексбанка остаточно имущества, чтобы расплатиться со всеми кредиторами.

Ранее экономист рассказал, что в России в ближайшее время банковского кризиса ждать не нужно. Экономика, по его словам, уже начала восстанавливаться после пандемии. Если есть опасения за свои сбережения, экономист посоветовал класть их в банки с системой страхования вкладов.

В середине апреля Центробанк аннулировал лицензию у Нордеа банка, а также отозвал лицензию у уральского банка «Нейва».