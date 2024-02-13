Деньги 13 февраля 2024, 22:29 Назван объем похищенных мошенниками денег россиян в 2023 году ЦБ: мошенники в 2023 году незаконно списали со счетов россиян 15,8 млрд рублей РИА «Новости»

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Количество успешных мошеннических операций с банковскими картами, электронными кошельками и счетами россиян в 2023 году выросло, а общая сумма украденных средств составила 15,8 миллиарда рублей, что на 11,5% выше, чем годом ранее. Такие данные привел Центробанк в своем обзоре.

Изменение динамики аналитики связали с увеличением объема переводов по картам, а также с изменением стратегии злоумышленников, которые стали тщательнее выбирать своих жертв.

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Основная доля похищенных средств пришлась на платежные карты (7,1 миллиарда рублей и 984,8 тысячи незаконных операций). Второй по популярности схема кражи оказалось списание средств со счетов без использования пластика. Таким образом мошенники похитили 4,6 миллиарда рублей и провели 85,3 тысячи операций.

Уязвимой также оказалась Система быстрых платежей, через которую россияне лишились 3,3 миллиарда рублей, а злоумышленники провели 82,4 тысячи незаконных транзакции.

Замкнуло антирейтинг воровство с электронных кошельков: на 11,7 тысячи операций пришлось 105,2 миллиона рублей.

Банки смогли вернуть клиентам 1,4 миллиарда рублей от общей суммы украденного. Аналитики особо подчеркнули, что основная доля (666,7 миллиона) пришлась на отмененные операции по счетам.

Общее количество хищений могло быть намного больше, но службы безопасности финансовых организаций за год предотвратили 34,77 миллиона попыток злоумышленников провести незаконные операции с деньгами россиян.

Не остался в стороне в борьбе с мошенниками и Центробанк. В прошлом году регулятор добился блокировки 575,7 тысячи телефонных номеров, используемых злоумышленниками, и инициировал блокировку 42,8 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях.

Ранее специалист по противодействию цифровым угрозам Александр Вураско рассказал о новой схеме телефонного мошенничества, которая распространилась в России. Злоумышленники теперь не ведут долгих разговоров с потенциальными жертвами, а сразу сообщают о блокировке банковского счета и требуют установить новое приложение финансовой организации. По присланной ссылке находится программа удаленного доступа и при установке на гаджет мошенники получают доступ к настоящим банковским приложениям.