ЦБ установил курс валют на 17 марта

Российский Центробанк обнародовал официальный курс валют на 17 марта. Об этом сообщила «Газета.ru».

По данным издания, курс европейской валюты потеряет в цене 36,56 копейки и составит 86,9852 рубля. Американский доллар подешевеет на 26,98 копейки и подойдет к отметке в 72,9619 рубля.

«С учетом цен на нефть и ожиданий, что в пятницу ЦБ повысит процентную ставку, идет укрепления рубля. <…> Кроме того, у нас начался налоговый период. Это тоже поддерживает рубль», — обратили внимание аналитики.