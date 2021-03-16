Аналитики отметили укрепление рубля

Аналитики выразили уверенность, что российская валюта пытается укрепиться на фоне отсутствия негативных новостей. Специалистов процитировало РИА ФАН.

По словам экспертов, основной негативный фактор заключается в приостановке вакцинации препаратом AstraZenеса в Испании, Франции и Германии.

«По цепочке это вызывает опасения, что из-за уменьшения темпов вакцинации приведет к замедлению восстановления экономики, к уменьшению спроса на нефть и так далее. Фактор пока не глобальный», — добавили эксперты.

По мнению многих участников рынка, предельная стоимость барреля нефти составляет 71 доллар.

«С учетом цен на нефть и ожиданий, что в пятницу ЦБ повысит процентную ставку, идет укрепления рубля. <…> Кроме того, у нас начался налоговый период. Это тоже поддерживает рубль», — уточнили аналитики.