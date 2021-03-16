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    16 марта 2021, 20:40

    Аналитики отметили укрепление рубля

    Артур Блянихов

    Аналитики выразили уверенность, что российская валюта пытается укрепиться на фоне отсутствия негативных новостей. Специалистов процитировало РИА ФАН.

    По словам экспертов, основной негативный фактор заключается в приостановке вакцинации препаратом AstraZenеса в Испании, Франции и Германии.

    «По цепочке это вызывает опасения, что из-за уменьшения темпов вакцинации приведет к замедлению восстановления экономики, к уменьшению спроса на нефть и так далее. Фактор пока не глобальный», — добавили эксперты.

    По мнению многих участников рынка, предельная стоимость барреля нефти составляет 71 доллар.

    «С учетом цен на нефть и ожиданий, что в пятницу ЦБ повысит процентную ставку, идет укрепления рубля. <…> Кроме того, у нас начался налоговый период. Это тоже поддерживает рубль», — уточнили аналитики.