Деньги 15 января 2024, 15:27 ЦБ указал на риски при взимании банками ипотечных комиссий с застройщиков ЦБ увидел риски в банковских комиссиях для застройщиков за льготную ипотеку РИА «Новости»

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Центральный банк России увидел риски в случае взимания банковской комиссии с застройщиков при льготной ипотеке. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В ЦБ допустили, что разница в комиссии может в конечном счете перейти на финальную стоимость жилья.

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«По мнению Банка России, для банков государственные программы ипотечного кредитования остались прибыльными, несмотря на изменение условий. Взимание комиссий за выдачу льготные кредитов создаст риски», — отметили в пресс-службе.

Регулятор объяснил, что выдача льготных кредитов на покупку жилья только у выплачивающих комиссию застройщиков ослабляет конкуренцию, снижает прозрачность и повышает сегментированность рынков проектного финансирования и ипотечного кредитования.

«В конечном счете застройщики могут переложить комиссии на цены, что еще больше увеличит разницу стоимости вторичного и первичного жилья. Для ипотечных заемщиков это несет риски», — добавили в ЦБ.

Ранее стало известно, в ФАС получила жалобы от застройщиков на банки, которые начали ограничивать выдачу кредитов на приобретение жилья.