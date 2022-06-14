ЦБ счел недопустимым введение комиссий на обслуживание валютных счетов

Одностороннее установление комиссий на обслуживание валютных счетов и вкладов недопустимо. Так в Центробанке отреагировали на введение некоторыми кредитными организациями платы за обслуживание счетов без согласия их владельцев.

«Недопустимо взимание с клиентов комиссионных вознаграждений, увеличенных или установленных кредитной организацией в одностороннем порядке, без получения выраженного клиентом конкретного, информированного и сознательного согласия на применение новых тарифов», — сказано в сообщении ЦБ.

Включение в действующие договоры банковских счетов и вкладов положений об одностороннем установлении комиссии нарушает права потребителя, считают в Центробанке. Публикация изменений на официальном сайте кредитной организации не является офертой, когда согласием клиента считается отсутствие возражений с его стороны.

Центробанк инициировал проверку после того, как шесть крупных российских кредитных организаций ввели комиссию на обслуживание валютных счетов. Комиссия составляет от 200 рублей до 12% годовых.