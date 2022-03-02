По состоянию на 2 марта официальный курс Центрального банка составляет 103,2487 рубля за доллар и 114,5544 — за евро. Об этом сообщил официальный сайт регулятора.

Утром 2 марта курс доллара взлетел на 8,21% — до 110 рублей, а Европ подорожал на 8,8% — до 122, 39 рублей. Об этом свидетельствовали данные торгов на Московской бирже.

Падение курса рубля связано с текущей геополитической ситуацией.

Утром 28 февраля курс евро на Forex поднялся до 127 рублей. Экономист Михаил Беляев объяснил это тем, что рынок сильно подвержен «ажиотажным и эмоциональным сделкам».

Для стабилизации ситуации на валютном рынке Банк России предпринял ряд мер. Так, ЦБ резко повысил ключевую ставку — с 9,5% до 20% годовых. Как пояснили в регуляторе, это должно обеспечить рост депозитных ставок до уровня, который позволит компенсировать взлетевшие девальвационные и инфляционные риски.

Кроме того, Минфин объявил, что обяжет российских экспортеров продавать 80% валютной выручки на рынке. Также Центробанк приостановил переводы иностранных клиентов на счета за рубеж. Такая мера принята, чтобы остановить вывод денег из российского финансового рынка.