ЦБ РФ аннулировал лицензию НКО «Финчер»

Банк России аннулировал лицензию небанковской кредитной организации (НКО) «Финчер» в связи с решением владельцев о ее добровольной ликвидации. Об этом сообщили на сайте регулятора.

ЦБ аннулировал лицензию ООО «Финчер» на осуществление банковских операций. Организация по величине активов занимала в банковской системе РФ 350-е место.

Регулятор получил от ООО «Финчер» уведомление о добровольной ликвидации, в связи с этим было принято решение об аннулировании лицензии. Организация направила в ЦБ данные, согласно которым она располагает достаточными средствами, чтобы удовлетворить требования кредиторов.

ЦБ назначит в «Финчер» ликвидационную комиссию. Регулятор отметил, что организация не является участником системы страхования вкладов.

Ранее сообщалось, что Центробанк не будет штрафовать кредитные организации за нарушения так называемого «антиотмывочного» закона до 1 апреля 2022 года. Новый закон касается отслеживания всех операций с участием НКО, а также денежных переводов из зарубежных стран.