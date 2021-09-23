ЦБ до 1 апреля не будет штрафовать банки за нарушения «антиотмывочного» закона

Центробанк России до 1 апреля 2022 года пока не будет штрафовать банки за нарушение новых правил так называемого «антиотмывочного» закона. Он касается отслеживания кредитными организациями всех операций с участием НКО, а также всех денежных переводов из обозначенного списка государств. С письмом, которое регулятор уже направил банкам, ознакомились «Известия».

Поправки в закон вступают в силу 1 октября. С этой даты расширится перечень операций, за которыми банки обязаны вести строгий контроль. Эксперты опасаются, что при вступлении в силу новых правил нагрузка на кредитные организации повысится резко и во много раз. Представители банков сообщают, что нововведение потребует перенастройки многих систем.

Специалисты считают, что после 1 октября количество заблокированных денежных переводов многократно возрастет. Поправки были приняты летом. Список тех стран, из которых нужно контролировать любые переводимые средства, утвердил Росфинмониторинг. Но ЦБ счел, что в первое время — до 1 апреля — нужно воздержаться от штрафов за то, что кредитные организации могут нарушить сроки обращения в органы и оповещения о сомнительных операциях.