21 ноября 2022, 20:38
ЦБ разрешил вывозить из России наличную валюту на сумму свыше 10 тысяч долларов
Банк России разрешил вывозить наличными свыше 10 тысяч долларов госкорпорации «ВЭБ.РФ»
Центробанк России разрешил вывозить за рубеж наличную валюту свыше 10 тысяч долларов. Такой привилегией смогут воспользоваться только госкорпорация «ВЭБ.РФ» и уполномоченные банки, пояснили в пресс-службе регулятора.
«Уполномоченные банки и ВЭБ.РФ могут получить разрешение на вывоз наличной иностранной валюты для других случаев, не связанных с внешнеторговой деятельностью или возвратом и предоставлением займов. Но при условии обратного ввоза аналогичной суммы иностранной валюты», — отмечено в официальном сообщении.
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Согласно данным Центробанка, для юридических и физических лиц вывоз наличной иностранной валюты запрещен. Поступление наличной иностранной валюты в Россию ограничили из-за санкций в первых числах марта.
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Ранее Центробанк сохранил ключевую ставку в России без изменений на уровне 7,5%. Регулятор принял решение о сохранении действующего уровня ставки после снижения темпов роста потребительских цен, которые замедлили годовую инфляцию.
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