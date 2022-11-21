Деньги 21 ноября 2022, 20:38 ЦБ разрешил вывозить из России наличную валюту на сумму свыше 10 тысяч долларов Банк России разрешил вывозить наличными свыше 10 тысяч долларов госкорпорации «ВЭБ.РФ» РИА «Новости»

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Центробанк России разрешил вывозить за рубеж наличную валюту свыше 10 тысяч долларов. Такой привилегией смогут воспользоваться только госкорпорация «ВЭБ.РФ» и уполномоченные банки, пояснили в пресс-службе регулятора.

«Уполномоченные банки и ВЭБ.РФ могут получить разрешение на вывоз наличной иностранной валюты для других случаев, не связанных с внешнеторговой деятельностью или возвратом и предоставлением займов. Но при условии обратного ввоза аналогичной суммы иностранной валюты», — отмечено в официальном сообщении.

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Согласно данным Центробанка, для юридических и физических лиц вывоз наличной иностранной валюты запрещен. Поступление наличной иностранной валюты в Россию ограничили из-за санкций в первых числах марта.

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Ранее Центробанк сохранил ключевую ставку в России без изменений на уровне 7,5%. Регулятор принял решение о сохранении действующего уровня ставки после снижения темпов роста потребительских цен, которые замедлили годовую инфляцию.