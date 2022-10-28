Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% | 360°

Деньги 28 октября 2022, 13:56 Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% Банк России оставил без изменения уровень ключевой ставки — 7,5% РИА "Новости"

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Ключевая ставка в России сохранилась без изменений на уровне 7,5%. Такое решение принял совет директоров Центробанка на заседании в пятницу, 28 октября. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Решение о сохранении действующего уровня ставки приняли, основываясь на низких темпах роста потребительских цен, которые замедлили годовую инфляцию.

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По прогнозам регулятора, этот показатель к концу декабря составит от 12 до 13% с учетом переносов сроков индексации тарифов ЖКХ.

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В следующем году инфляция снизится до 5-7% и вернется к показателю в 4% только в 2024 году.

Ожидания населения и бизнеса от роста цен осенью несколько выросли по сравнению с летними месяцами.

Дальнейшим сдерживающим фактором для роста потребительского спроса и инфляции станет частичная мобилизация. Но это продлится всего несколько месяцев и в дальнейшем эффект от призыва резервистов станет проинфляционным из-за сокращения числа работников.

Дальнейшие решения по изменению ключевой ставки Банк России примет с учетом ожидаемой и фактической инфляции, структурных изменений в экономике, а также с оценкой рисков со стороны внешних и внутренних факторов.