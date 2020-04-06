ЦБ прогнозирует рост операций по картам на 70% в 2020 году

Банк России дал прогноз по использованию банковских карт. В 2020 году доля безналичных транзакций вырастет до 70%. Свою роль в этом сыграл карантин: россияне больше покупают онлайн и пользуются картой вместо наличных.

В Центробанке подсчитали, что по итогам года безналичных операций станет больше на пять процентных пунктов. Люди стали больше доверять такому способу оплаты, а платежные технологии в целом развиваются. В 2020-м рост операций по картам объясняют еще и развитием системы быстрых платежей, уточнила газета «Известия».

Российские банки подтверждают тренд на популяризацию безналичной оплаты в 2019 году, когда рост подобных операций в числовом выражении был рекордным. Картами оплатили на 35% больше товаров и услуг, количество транзакций увеличилось до 32,3 миллиарда, а их объем стал больше на 27% и составил 24,8 триллиона рублей. Наличные теперь снимают меньше.

Популярность банковских карт растет по нескольким причинам. Во-первых, развивается финансовая грамотность россиян. Во-вторых, все больше торговых точек обеспечены РОS-терминалами для такого рода оплаты. Кроме того, зачастую люди делают покупки в интернет-магазинах, а банковские программы лояльности мотивируют расплачиваться безналично.

В 2020 году на росте безналичных операций, скорее всего, скажется карантин из-за пандемии коронавируса. Принимаемые по самоизоляции меры сыграют свою роль. Эксперты полагают, что увеличится использование дистанционных сервисов доставки товаров, число заказов в Сети и объем безналичных транзакций. Покупки по карте сейчас признаны более безопасными — нет контакта с денежными купюрами, на поверхности которых может быть вирус.

По мнению специалистов, взрывного роста «безнала» все же не будет: в экономике наблюдается спад, а потребление сокращается.