Силуанов объявил об окончании «тучных времен» в экономике России

По словам Силуанова, в экономике сейчас наступает этап «новой реальности», однако правительство к этому готово. В Банке России накоплен достаточный запас золотовалютных резервов, отметил министр. Кроме того, существуют резервы правительства — их будет достаточно для того, чтобы отреагировать на изменения в экономике и бюджете.

Доходная база бюджета в будущем будет сокращаться, отметил Силуанов, однако власти готовы к подобному сценарию.

«Тучные времена прошли, сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве», — заключил российский министр финансов.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников призвал бизнесменов не «впадать в психоз» из-за коронавируса. По его словам, предпринимателям необходимо выстроить работу так, чтобы сотрудники могли продолжать трудиться и соблюдать все требования безопасности.