    06 апреля 2020, 05:03

    Силуанов объявил об окончании «тучных времен» в экономике России

    Валерия Шафирко

    Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в экономике страны прошли «тучные времена». Об этом он рассказал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».

    По словам Силуанова, в экономике сейчас наступает этап «новой реальности», однако правительство к этому готово. В Банке России накоплен достаточный запас золотовалютных резервов, отметил министр. Кроме того, существуют резервы правительства — их будет достаточно для того, чтобы отреагировать на изменения в экономике и бюджете.

    Доходная база бюджета в будущем будет сокращаться, отметил Силуанов, однако власти готовы к подобному сценарию.

    «Тучные времена прошли, сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве», — заключил российский министр финансов.

    Ранее министр экономического развития Максим Решетников призвал бизнесменов не «впадать в психоз» из-за коронавируса. По его словам, предпринимателям необходимо выстроить работу так, чтобы сотрудники могли продолжать трудиться и соблюдать все требования безопасности.